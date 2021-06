‘Todavía no encuentro el esquema ni los nombres para el once ideal de Ecuador’, admite Gustavo Alfaro, tras clasificación en Copa América | Fútbol | Deportes

En la siguiente fase del torneo de Conmebol, la Tricolor se enfrentará al vencedor del grupo A, que se definirá este lunes con los encuentros Bolivia vs. Argentina y Uruguay vs. Paraguay. La Albiceleste lidera la llave con 7 unidades, Paraguay es segundo con 6, Chile es tercero con 5 y cuarto es Uruguay con 4.

Que todavía no encuentra ni el esquema ni los nombres para elaborar el once ideal de la selección de Ecuador, reconoció este domingo el técnico Gustavo Alfaro, al término del partido que la Tri empató con Brasil (1-1), con lo que selló su boleto a cuartos de final de la Copa América 2021.

