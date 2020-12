todas las fechas y datos que necesitas saber

La temporada 2020-21 de la NBA arranca en la madrugada española del martes al miércoles con un Golden State Warriors vs. Brooklyn Nets y un Lakers vs. Clippers. Será el pistoletazo de salida para una campaña de lo más particular, que no tendrá All-Star Weekend por primera vez desde 1999 debido a la ausencia de público en las gradas y será retransmitida en 215 países del mundo y en 50 idiomas diferentes.

La regular season que comenzará el 22 de diciembre con el primer NBA Jersey Day de la historia y se extenderá hasta el 16 de mayo de 2021. Cada equipo disputará un total de 72 partidos antes de los playoffs. A continuación os ofrecemos un listado de fechas que tienes que marcar en rojo en el calendario si no quieres perderte nada esta temporada:

22 de diciembre: jornada inaugural.

5-10 de marzo: descanso (sin All-Star Weekend).

16 de mayo: final de la regular season.

18-21 de mayo: torneo Play-in con los equipos del 7º al 10º de cada conferencia.

22 de mayo: inicio de los Playoffs 2021.

8 de julio: inicio de las Finales 2021 (se extenderán, como mucho, hasta el 22 de julio).

Partidos del Día de Navidad 2020

Como cada año, la NBA se viste de gala el Día de Navidad, por lo que el 25 de diciembre será una de las jornadas de mayor peso en toda la temporada. Estos serán los partidos del Christmas Day, en horario peninsular español:

Miami Heat vs. New Orleans Pelicans – 18.00 horas.

Milwaukee Bucks vs. Golden State Warriors – 20.00 horas.

Boston Brooklyn vs. Boston Celtics – 23.00 horas.

Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks – 2.00 horas (26 de diciembre).

Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers – 4.30 horas (26 de diciembre).

Un nuevo formado de competición NBA

En la temporada 2020-21, cada equipo pasará de jugar 82 partidos de regular season a disputar sólo 72. Todos los conjuntos jugarás 30 encuentros contra los rivales de la otra conferencia (uno como local y otro como visitante) y 42 frente a rivales de la propia conferencia (tres contra cada uno).

Una vez finalizada la primera fase de la competición, los seis mejores equipos de cada conferencia pasarán directamente a los Playoffs 2021, mientras que los equipos que hayan terminado la regular season del 7º al 10º puesto tendrán que disputar un torneo Play-in. El 7º y el 8º se jugarán directamente un puesto para los playoffs, de manera que el vencedor pasará a las eliminatorias por el título, mientras que el perdedor luchará por la última plaza de playoffs con el vencedor de un partido entre el 9º y 10º clasificados.

Posteriormente, los Playoffs 2021 se celebrarán con el formato habitual de series al mejor de siete partidos y las Finales 2021 terminarán como muy tarde el 22 de julio, pues el 23 de ese mismo mes darán comienzo los Juegos Olímpicos de Tokio.

Protocolo sanitario de los equipos

La NBA ha instaurado un protocolo sanitario para evitar contagios por Covid-19 bastante estricto y que afectará a todos los equipos por igual, que estarán obligados a contar con un personal médico de 15 personas, 8 de sanidad y control y 7 de higiene y seguridad. En el caso de que algún jugador diese positivo, tendría que pasar 10 días de cuarentena y dos más de sesión individual de entrenamientos.

Cada equipo podrá utilizar sus propias instalaciones deportivas para entrenar, limitando las sesiones a ocho personas, cuatro jugadores y cuatro entrenadores, tras pasar una prueba PCR.

En lo referente a los viajes y la vida ‘fuera de la cancha’, los equipos sólo podrán desplazar a 45 personas a otra ciudad (17 jugadores, 16 especialistas en Covid-19 y 12 técnicos y miembros de la directiva). Además los jugadores y entrenadores locales no podrán ir a bares, discotecas, locales de ocio nocturno, piscinas, gimnasios o spas. Por su parte, los integrantes de las expediciones visitantes sólo podrán acudir a restaurantes autorizados por la propia NBA en cada ciudad.