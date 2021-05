todas las claves sobre la batalla por el caso ‘Fortnite’ y las condiciones que impone la App Store

Apple, por su parte, usó sus argumentos iniciales para caracterizar la demanda como “ solo un ataque a la comisión del 30% de Apple que Epic no quiere pagar ” y a Epic como “una empresa que ha decidido que ya no quiere pagar por las innovaciones de Apple”. “En lugar de invertir en innovación, Epic [está] invirtiendo en abogados y relaciones públicas… para obtener los beneficios que ofrece Apple de forma gratuita”, dijeron los de Cupertino.

No olvidemos que Fortnite es una mina de oro : solo en 2018 y 2019 generó más de 9.000 millones de dólares para Epic Games, según informes oficiales recogidos por The Verge. Lo más curioso de todo esto es que según otro documento de Epic Games, los beneficios que venían de Apple eran bastante escasos : los dispositivos de Apple solo representaban un 7% de los ingresos de Fortnite y solo suponían el 10% de la base total de jugadores.

El juicio de Epic Games vs Apple ya comenzó con fuerza: con una conferencia telefónica en la corte llena de niños gritando durante más de 20 minutos para que Fortnite regrese a los dispositivos móviles . Según recoge The Verge, más de 200 participantes estuvieron en aquella llamada reclamando la vuelta del juego a iPhone y iPad . En tres semanas averiguaremos si es probable que eso suceda.

