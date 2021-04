Todas las claves sobre cómo los perros de asistencia y terapia pueden ayudar a los niños y adultos con autismo

Tanto desde Royal Canin como desde Fundación Bocalán quieren dejar claro que las familias tienen que tener en cuenta que un perro es un ser vivo que también necesita cuidados, atención, implica gastos y tiene sus propias necesidades que van a recaer sobre los padres, no es simplemente un apoyo para la familia o la persona con autismo , por ello, deben estar muy bien informados y no crearse falsas expectativas, pues el perro es una ayuda más, pero también es necesario un proceso de adaptación e incluir sus rutinas a las de la familia.

También hay que diferenciarlos de los perros de compañía que tenemos en casa. Los perros de compañía no están entrenados, por lo que muy difícilmente conseguirá ayudar en las labores específicas como lo hace un perro entrenado. Lo que sí puede aportar es otro tipo de beneficios a las personas con autismo dependiendo siempre del vínculo que exista y de cómo sea el perro y su relación con el entorno/familia. A nivel emocional, pueden aportar una serie de beneficios no medibles como cualquier otro animal de compañía.

No todas las familias estás preparadas para recibir un perro y no en todos los casos el perro son capaz de desempeñar sus funciones por eso hay que hacer una evaluación previa.

Para conseguir un perro de asistencia, en este caso con la Fundación Bocalán, la familia interesada tiene que ponerse en contacto con la Fundación y, tras una serie de entrevistas con un psicólogo y presentando toda la documentación necesaria, es el facultativo quien determina si esa familia y ese niño serían aptos para incorporar un perro de asistencia PSNA a sus vidas. Contrariamente a lo que se piensa, no todas las familias estás preparadas para recibir un perro y no en todos los casos el perro será capaz de desempeñar sus funciones por lo que si es así no tiene sentido seguir con el proceso. Hay que tener en cuenta que el perro supone asumir responsabilidades y que es necesaria mucha implicación.

