Toda la rutina antiacné de Neutrogena (¡para todo tipo de pieles!) está, solo hoy, por menos de 25 euros en Amazon

– Una crema de uso diario . Y no hay rutina en la que una buena crema no tenga cabida. Esta propuesta ayuda a regenerar la dermis para protegerla y, además, crea una reserva de agua que libera a lo largo del día para que el rostro siempre esté hidratado. Se puede completar el tratamiento con la mascarilla facial de noche.

Configurar la rutina de belleza perfecta nos lleva muchos años. No solo hay que dar con una crema hidratante que combine con la solar por la que hemos apostado para frenar la aparición de las arrugas prematuras, también hay que atender a la combinación de ácidos, ingredientes naturales o químicos para saber si son compatibles entre ellos y, por su puesto, con nuestro tipo de cutis. Por ello, no es de extrañar que sean muchos los que prefieran depositar sus esperanzar en su marca de cosmética favorita y apostar por una única línea que le ayude a tratar problemas como el acné y a potenciar la belleza natural de su piel.

