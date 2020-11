Tocumen revisará modelo ante caída en los ingresos

Por el momento, Panamá no tiene contemplado realizar pruebas de PCR a los viajeros que salen de su territorio, tal como recomienda la IATA. Arab dijo que es un tema que no se ha homologado entre los países, y señala que otros aeropuertos han comenzado a realizar pruebas a los viajeros de entrada en caso de no contar con un resultado negativo al momento de llegar al país, tal como lo viene haciendo Tocumen desde el 12 de octubre.

