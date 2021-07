Tocumen busca mejorar perfil de deuda, pero el saldo subirá

Como sucede con otras empresas estatales, como la Empresa Nacional de Autopistas o la Empresa de Transmisión Eléctrica, la deuda de Tocumen no se consolida con el resto del sector público no financiero.

Almengor dijo que lo más probable es que no sea necesario utilizarla, “pero es sano y prudente contar con recursos preasignados en caso de que la recuperación sea más lenta de lo que tenemos estimado”. En el futuro, si no se han utilizado para ese objetivo primario, los fondos podrían apoyar las inversiones de capital.

You May Also Like