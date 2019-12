Tocumen adelanta obras por saturación

El Aeropuerto Internacional de Tocumen llegó al 100% de su capacidad operativa. Entre las 6:00 a.m. y 9:00 a.m. y 4:00 p.m. y 7:00 p.m. es usual ver filas de aviones esperando en las calles de rodaje de la terminal que se desocupe una de las puertas de embarque para poder recoger o dejar pasajeros.

