“Tocar según qué temas es complicado, se pueden echar encima”

Una voz fina, dulce, casi susurrada, una cara bonita, juventud… y toda la fuerza de una mujer poderosa, que tiene en la mano un altavoz y que está dispuesta a usarlo. Aitana Ocaña, Aitana de OT, acaba de lanzar nueva canción y un vídeo inéditos, bajo el título Ni una más.

Se trata de un tema que pone el foco en los injustos miedos que hoy en día siguen teniendo que sufrir las mujeres solo por el hecho de serlo y en el que colaboran 47 grandes figuras femeninas.

¿De dónde surge la idea de hacer una canción con una temática como esta?Pues hace cinco meses que saqué 11 razones, mi último disco, en el que hablaba de amor y desamor y de relaciones tóxicas, de quererte a ti misma… Y sentía desde hace mucho tiempo, teniendo un altavoz maravilloso al que estoy muy agradecida, utilizarlo para contar algo más que el amor, para contar algo que nos pasa a las mujeres diariamente sobre lo que hay canciones muy buenas, pero no tantas y es algo que nos toca vivir diariamente.

¿A usted también? Sí, esta canción la he escrito desde lo que yo vivo, de lo que a mí me pasa y que sé que le pasa a la gente de mi alrededor aunque cada una lo sienta de manera diferente. Habrá mucha gente que se sienta representada, identificada con lo que digo y otras que no y quien se pregunte, ¿pero esto sigue pasando? Y sí. Quería visibilizarlo, y mostrar cómo me siento al respecto.

¿Visibilizarlo es parte de la solución? Para buscar una solución a algo lo primero que tienes que saber es que es una realidad, que existe. Diariamente las mujeres luchamos por nuestros derechos y salimos a la calle porque nos pasan cosas constantemente. Somos conscientes de las cosas que existen, pero hay mucha otra gente que a día de hoy, con todo lo que se dice, con todo lo que reivindica, que no se da cuenta de lo que pasa y lo ven como cosas tontas o incoherentes, como que te dé miedo volver a casa a las diez.

¿Siente usted ese miedo de volver sola? A mí ahora mismo a las once de la noche o un poco antes ya me da miedo, porque con el toque de queda no hay casi nadie por la calle. Y salir de algún sitio e ir al parking donde está el coche te hace que te tiemble un poco la mano. Estás metiendo el ticket y mirando para atrás, porque además los parkings son sitios un poco siniestros. Estás todo el rato incómoda, no te sientes segura.

¿Puede eso cambiar en un plazo corto? Si miramos pocos años atrás las cosas han cambiado, desde luego. Las cosas estaban mucho peor y las mujeres de entonces lucharon para que ahora estemos mejor que antes, pero eso no significa que esté todo conseguido ni mucho menos, ni que retrocedamos y tiremos a la basura el trabajo que se había hecho. Ahora luchamos nosotras para que las futuras mujeres que vengan tengan un camino más asfaltado. Sí que siento que podemos conseguir mucho cambio, pero luchando diariamente, mostrándolo, hasta que todo el mundo abra los ojos.

¿Qué mensajes recibe cuando lanza mensajes como este? Hay de todo, esa es la realidad… No es que tenga miedo, pero yo no me suelo posicionar en nada de política, ni en nada fuera de mi ámbito musical o de las emociones, pero siempre he dicho que soy una mujer feminista, cosa que todos deberíamos ser, porque feminismo es igual a igualdad. Aún así, cuando vas a escribir una canción sobre el feminismo o del feminismo desde donde tú lo vives, siempre hay dos partes. Una es la que te dice “jo, gracias por visibilizarlo” y hay otra gente que dice “eh, oye, no utilices el feminismo para lucrarte”.

Y le molesta, claro… Perdón, yo no me puedo lucrar con el feminismo, es que soy feminista y al igual que en mis canciones puedo mostrar que estoy triste porque me acaba de dejar mi novio, puedo mostrar mi rabia por no poder caminar segura por la calle, porque nos tengamos que sentir inferiores. Yo soy cantante y mi altavoz principal son mis canciones, más que las redes sociales. ¿Por qué no voy a cantar sobre algo que me está pasando?

Porque le pasa, es su vida, sus experiencias, ¿no? Yo soy la más cagada del mundo, me da mucho miedo salir por la noche, me da mucho miedo que me pase cualquier cosa o que a alguien de mi entorno le pase. Porque muchas de estas cosas se callan y no nos damos cuenta, relaciones tóxicas, maltratos… hay mil agresiones

¿Qué otro tema le gustaría visibilizar? Hay muchísimos y es complicado como explicarlo. Voy a seguir escribiendo de amor, pero también me gustaría hablar de cosas que nos pasan a todos cotidianamente, que haya mensajes más allá, pero todavía tengo que trabajarlo, saber hacerlo, mejorar en la composición…

¿Alguna referencia? Por ejemplo, me encantan las letras de Zahara, porque expresa sus pensamientos de una forma muy inteligente.

En el videoclip aparecen decenas de mujeres de primera línea, ¿ha habido piña? ¿Reaccionaron bien cuando las llamaron para participar? Es que no lo sabéis, yo las llamé a todas, no alguien de la discográfica, porque les dije “yo me encargo”. Es una cosa importante, que nos pasa a todas y yo misma las contacté a todas, llamándolas o por WhatsApp, o por Instagram… yo lo enviaba y la que quisiera sumarse, genial. Y todas las que lo vieron se apuntaron, así que me siento muy feliz de ver que somos piña.

Y no solo en la música… Y no sólo en esta industria musical, porque salen actrices, presentadoras, deportistas… hay un poco de todo, mujeres que han conseguido cosas muy fuertes, sin ayuda de nadie, porque se lo han currado. A veces desde fuera lo que se percibe es que entre mujeres competimos y ¡no, estamos todas con esto!

“Se busca crear espacios para el diálogo”, dice la nota de prensa sobre la canción. ¿Nos falta eso, nos falta diálogo? ¿Estamos crispados? Totalmente. A veces tocar según qué temas es súper complicado y mucha gente se te puede echar encima. Ahora es como que nos señalamos mucho todos los unos a los otros. Estamos viviendo una serie de cosas que nos gusta posicionarnos en diferentes extremos.

¿Se corta por eso? Yo quería sacar una canción donde el mensaje no fuera demasiado agresivo. Ni una más es un título que ya lanza de por sí un mensaje potente, pero quería una canción que tratara el tema desde el diálogo, que dijera: esto es una mierda, pero es lo que está pasando y podría contar más cosas, y esto es solo una mínima parte de las cosas que pasan.

¿Hay más mensajes en ‘Ni una más’? Nunca está de más recordar a las mujeres que no están solas, que traten de salir de donde no quieran estar, que en cada parte del mundo hay números de teléfono a los que llamar, que son seguros e invisibles, en España el 016, donde te van a ayudar.

¿Le interesa la política? ¿Votó en Madrid? Sí, estoy empadronada ya y voté. Por supuesto, cada uno debe votar lo que quiera. Es muy importante hacerlo. La política me interesa, no estoy supermetida, pero hay que tener una consciencia de ella gustar al final nos afecta, así que estoy enterada de lo que tengo que saber.

Hace tres años, en otra entrevista, ya le pregunté cómo se veía en 10 años. ¿Cómo se ve en diez años? No me gusta predecir, porque seguramente no acierte… Me gustaría seguir con la música, porque ese va a ser mi trabajo mientras la gente que me sigue me lo permita y me gustaría probar la faceta de actriz, es algo que me quiero preparar y estudiar, porque no sé si valdría para ello, pero es algo me dan muchas ganas de probar y que me mueve mucho y estaría bien compaginar una cosa con la otra si valgo para ello, porque la interpretación es muy difícil y hay que tener mucho talento.