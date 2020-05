Tocar a los macacos será delito en Gibraltar

En un comunicado, el Ministerio ha recordado que la interferencia en la vida de los macacos de Berbería siempre se ha considerado un acto nocivo para estos animales y el Gobierno del Peñón aconseja desde hace años a los turistas que no toquen o interfieran en el comportamiento natural de los mismos, “dado que no solo perjudica su salud y su estructura social, sino que se les expone a contraer enfermedades humanas “, como ya ocurrió, por ejemplo, con la Hepatitis A.

