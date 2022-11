“This is not America”, Residente con Ibeyi, Lisa-Kaindé Diaz y Naomi Diaz

“MAMIII”, Luis Miguel Gómez Castaño, Becky G, Karol G, Ovy On The Drums, Justin Quiles, Elena Rose y Daniel Uribe, compositores (Becky G y Karol G)

“This is not America”, Residente con Ibeyi.

“Tocarte”, Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez C. Tangana, compositores (Jorge Drexler y C. Tangana).

“Provenza”, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro y Ovy On The Drums, compositores (Karol G).

