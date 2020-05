‘TKN’, así suena la canción de Rosalía y Travis Scott

Pocas veces un sencillo había despertado tanta expectación como el tema a dúo de Rosalía y Travis Scott, cuyo estreno (por fin) ha tenido lugar. La espera ha sido larga, la colaboración entre ambos se lleva fraguando bastantes meses, pero TKN, nombre elegido para este trabajo, ya está disponible para la legión de fanáticos de ambos artistas, convertidos en auténticos iconos de la generación millenial.

Fue esta misma semana cuando la intérprete catalana desvelaba la portada de este nuevo single, una imagen de ella con pantalones de cuero negro y chaleco amarillo, apoyando su cabeza sobre la del rapero y ambos con los ojos cerrados. “Se vieneeeee”, rezaba la publicación, un simple título que hacía presagiar que este proyecto estaba al caer. Dicho y hecho. Tan solo un día después, Rosalía anunciaba a través de Instagram, con un pequeño avance de este nuevo vídeoclip, que el estreno mundial de TKN tendría lugar este jueves 28 de mayo, una fecha que ya es historia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Como ya pudimos intuir en el fragmento publicado por la catalana, en este nuevo trabajo Travis Scott comparte versos en español e inglés y Rosalía demuestra, una vez más, que su arte va más allá del flamenco al ritmo del rap y el hip hop.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El verano pasado, Rosalía compartió una imagen con el rapero tras asistir a uno de sus conciertos, y no tardaron en surgir todo tipo de especulaciones. En diciembre, fue Scott quien reveló el resultado de su trabajo juntos: el remix de su single, Highest In The Room, en el que Rosalía era la auténtica protagonista junto a Lil Baby.

Ahora, la unión de ambos vuelve a dar sus frutos con un trabajo que promete convertirse en uno de los hits de este verano y agrandar aún más si cabe la popularidad mundial de Rosalía. La artista siempre ha dejado claro en sus redes sociales que tanto Travis Scott como su expareja, Kylie Jenner, forman parte de su círculo de amistades en Estados Unidos. De hecho, la foto de Rosalía y Kylie brindando juntas en el feed de Jenner dio la vuelta al mundo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.