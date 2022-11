Título de Serie Mundial de Houston Astros despeja camino al Salón de la Fama al manager Dusty Baker

Ahora, no habrá ninguna excusa cuando su nombre aparezca en la boleta del Salón de la Fama. De los 12 dirigentes que ganaron más de 2,000 juegos, solo Baker y Bruce Bochy, quien regresó para dirigir a los Texas Rangers desde la próxima temporada, no tienen una placa en Cooperstown.

“Y sé que hay cierta presión de mucha gente que me apoya, especialmente la gente de color. Y esa parte sí la siento. Lo escucho todos los días. Lo veo cuando camino por la calle cuando veo un policía, un botones o cualquier persona de color, pero especialmente de color afroamericano. Y entonces siento que he sido elegido para esto”, apuntó.

“Quiero decir, tengo más de 2,000 victorias y todo lo que dicen es que aún no he ganado la Serie Mundial, ¿sabes? Entonces, sí, importa. Le importa a la gente. Nos importa a nosotros”, agregó.

