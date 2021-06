Tito y las leyes bonitas

Tito Rodríguez no hace leyes porque trabaja básicamente para mantenerse en el poder, es todo un equilibrista de la más alta escuela de corruptos. Y dicho por él mismo, porque ahora no pretenderá decir que todo era un chiste para que la periodista se riera. En fin, aquí tenemos otra buena razón para despreciar a toda esta gente.

¿Cómo es posible que alguien que dice tener nombrados a su mujer, su exmujer y un cuñado, entre otros, siga en el cargo? Contesto yo: porque los demás hacen lo mismo, y si no, miran para otro lado. Además, afirma que, como no ganaba bien, se hizo político y abrió empresas privadas. No sé qué les provoca decir la verdad tan cruda, pero bravo por esta declaración del funcionamiento de la corrupción institucional obtenida por Flor Mizrachi, que merece un premio, y el susodicho, suspensión de sus funciones y una investigación de sus negocios.

Una vez más, este artículo no es periódico de ayer, es actualidad hasta que acabemos con la corrupción, que se ha fortalecido durante la pandemia: Tito Rodríguez dice que “si nos pasamos haciendo leyes bonitas, no nos reelegimos”. Otra vez, el Knockout de Flor Mizrachi, ha hecho hablar de más a uno de nuestros “distinguidos” políticos, dándonos evidencias del estado de nuestra democracia.

