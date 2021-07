Tiroteo fuera de estadio de Nationals en pleno juego ante Padres causa pánico

WASHINGTON — El juego de los San Diego Padres en casa de los Washington Nationals se suspendió el sábado en la sexta entrada, luego que el equipo local informó que se había reportado un tiroteo frente al estadio.

No surgieron detalles de inmediato sobre lo que había ocurrido. Una treintena de policías, vehículos, ambulancias y camiones de bomberos estaban en la calle aledaña al Nationals Park, por el lado de la antesala.

Los Padres habían ingresado recién al terreno para disputar la parte baja de la sexta entrada cuando se escucharon varias detonaciones desde el lado izquierdo del recinto.

Los fanáticos que estaban sentados detrás del jardín izquierdo comenzaron a marcharse por la puerta del bosque central. Poco tiempo después, los espectadores que se encontraban por el lado de la inicial abandonaron sus asientos.

Scary scene in Washington, DC. Players heard loud noises, apparently sounding like gunshots, and ran to grab family members to bring to safety in the clubhouse. The Nationals announced to fans via the PA system that the event occurred outside the stadium. pic.twitter.com/2UG9XWu3ir

Algunos fanáticos se aglomeraron en la cueva de los Padres, del lado de la antesala, en busca de protegerse. Desde el interior del estadio se escuchaban las sirenas.

A shooting has been reported outside of the Third Base Gate at Nationals Park.

Fans are encouraged to exit the ballpark via the CF and RF gates at this time.

We’re working with law enforcement to provide more information as soon as it becomes available.

— Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021