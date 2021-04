Tiroteo en Frederick, Maryland, deja al menos dos heridos

Wivell confirmó que hubo dos víctimas en el tiroteo, pero aún no se conocen sus condiciones. A su vez, la oficina del alguacil informó que un sospechoso ha “caído” alrededor de las 9.15 de la mañana en Fort Detrick cerca de Nallin Farm Gate, pero no se ofrecieron más detalles sobre eso.

Brad Bell, de 7 On Your Side, informó que el sospechoso es un funcionario en servicio activo de la Marina, según sus fuentes, indicó ABC 7 News. Por otra parte, se mencionó que el gobernador Larry Hogan ya ha sido informado sobre esta situación.

You May Also Like