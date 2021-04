Tiroteo en escuela de Tennessee deja múltiples heridos | Noticias Univision Tiroteos

Dos semanas después de los tiroteos masivos que dejaron 18 muertos en Georgia y Colorado, Biden desveló el pasado jueves varias iniciativas para contener la violencia armada, pero reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de las pistolas y rifles.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, una de las víctimas es un oficial de policía y el sospechoso no ha sido arrestado.

You May Also Like