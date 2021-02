Tirón de orejas de la ONU a España por someter a una menor a un desnudo integral para determinar su edad

“En las circunstancias del presente caso, y en particular del examen utilizado para determinar la edad de la autora y la ausencia de un representante para acompañarla durante dicho procedimiento, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido la autora, procedimiento que constituyó además una injerencia ilegal en su vida privada como víctima de violencia sexual”, añade el dictamen.

Para tramitar el expediente de tutela la entrevistaron, aunque, según consta en el dictamen, no fue informada de sus derechos como solicitante de asilo y no realizó ningún trámite para ese fin.

