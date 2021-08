Tiran abajo otro viejo edificio en Colón; estaba abandonado y en mal estado

Panamá- A la 1:00 p.m. de este viernes, en la calle 7 entre las avenidas Central y Meléndez, se demolió un viejo edificio abandonado, por parte de la alcaldía de Colón y del diputado del circuito 3-1, Jairo Salazar.

Alex Lee, alcalde del distrito colonense, manifestó que con esta acción se persigue salvaguardar la vida de los colonenses.

Indicó el burgomaestre, que la Constitución de la República, señala que nada está por encima de la vida e integridad de los panameños.

Lee señaló que él no demuele casas, sino que se está en la acción de salvaguardar la vida de los colonenses, debido a que estas casas son verdaderas trampas de muerte.

Adelantó que la próxima semana se va a continuar con esta medida, a la cual le toca otra estructura en mal estado en el corregimiento del Barrio Sur.

LEE TAMBIÉN: Abren investigación por derrame en vinaza

Agregó que cada semana se va a ir tirando abajo, estas casas abandonados para evitar que las mismas les caigan encima a los colonenses, como ha ocurrido en otras ocasiones, con resultados fatales, donde hasta menores han fallecido, por estas estructuras en pésimo estado.

Dijo que este tipo de acciones cuentan con el respaldo de la población, “porque la voz del pueblo es la voz de Dios”.

Recordó que la pasada reunión con Patrimonio Histórico, ellos fueron claros en señalarle a las autoridades de Colón, que no hay para este ni para el próximo año, fondos económicos para invertir en el conjunto monumental histórico de la ciudad atlántica.

Destacó que muchos de estos edificios en mal estado, por su nivel de deterioro, no pueden ser restaurados.

Uno de los edificios emblemáticos de Colón que en la pasada administración no pudo ser rescatado fue la Casa Wilcox, que está en deterioro progresivo, en la que se debate en que se haga una réplica o se restaura en su totalidad.