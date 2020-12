Tira y jala a pocos días de las elecciones del COP

“La comisión que transformó y modificó los estatutos, y en donde estuvo la licenciada Damaris Young, hizo unos estatutos tipo mordaza, no participativos, no transparentes”, recalcó.

“Las decisiones que ha tomado la CEI son claras y así lo demuestran sus resoluciones. Si alguien piensa que no se les ha jugado en derecho ellos pueden perfectamente acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es lo que estipulan los estatutos del COP”, reafirmó al tiempo que reconoció que este tira y jala no le hace nada bien al deporte panameño.

