tipos bajos y más vinculación

“Sumando estos factores al proceso de desaceleración que vive la economía europea, el resultado puede ser un aumento de la prudencia por parte de los bancos para minimizar riesgos a la hora de dar financiación para adquirir una vivienda. Incluso puede llegar a endurecer los requisitos para acceder a una hipoteca . Aquellos que no dispongan de ahorros suficientes, que no tengan una situación laboral estable o un buen sueldo tendrán complicado conseguir financiación para comprar una casa”, señala el responsable de hipotecas de Rastreator.

