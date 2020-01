Tintín es Jones

Estas mismas características juegan en contra de esta propuesta. Es tan veloz en su narrativa y brinda tantos conflictos dramáticos, que no le da respiro al espectador, una manera para que no reparemos que a sus personajes les falta algo de carnadura humana, ya que la técnica de la motion capture todavía no termina de parecer real ante nuestros ojos.

Entiendo también que Las aventuras de Tintín está a años luz de ofrecer el nivel de piezas extraordinarias como Up o Toy Story, pero tampoco es para darle una C menos de calificación. Yo le pondría una honrosa B más.

