Tinnitus, el problema auditivo de Luis Miguel que le ha llevado a las lágrimas… y a la violencia

Es, básicamente, la percepción continuada de un zumbido o un ruido en los oídos. El tinnitus no es una enfermedad en sí misma, sino que se trata de un síntoma (de pérdida de audición, una lesión del oído) y como tal no es del todo grave y se puede tratar. Pero en el caso del cantante Luis Miguel, hay ocasiones en las que no puede escuchar con claridad y a veces no distinguir las palabras -en ciertos momentos impidiéndole seguir conversaciones-. Esto le ha provocado más de un suceso al músico mexicano (aunque nacido en Puerto Rico).





El padecimiento auditivo de El Sol comenzó, como explican tanto en su biografía Oro de rey como en la serie sobre su vida de la que Netflix acaba de estrenar su segunda temporada, en Perú, en un concierto que dio en 2005 en la capital del país, Lima.

En dicho espectáculo, un cortocircuito provocó que el auricular que llevaba Luis Miguel en el oído derecho le explotara, y si bien no llegó por poco a reventarle el tímpano, lo que hubiese significado la sordera total en dicho oído, sí que lo dejó muy dañada y mermada la audición.

Esto, como se indica en el libro, le ha llegado a provocar dolores agudos, con algunos episodios muy graves que casi le cuestan su carrera musical. Tal y como explican los autores del libro, Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro Salinas, hubo un día en que el suplicio había llegado a ser tan insoportable que suspendió el concierto y el astro “se fue a llorar contra la pared completamente desconsolado”.

Asimismo, en otra ocasión la reacción de Luis Miguel no fue tan íntima como pueden ser las lágrimas, sino que quedó recogido en vídeo un acceso de furia que tuvo contra un ingeniero de sonido en un concierto que daba en Panamá en 2019 dentro de su gira México por siempre.

Después de unos gestos a su equipo sobre ciertos problemas que estaba notando mientras cantaban tanto él como su coro, Luis Miguel se acerca a las tramoyas desde las que estaba trabajando el técnico y sin dar tiempo a explicaciones le golpeó con el micrófono.

Un testigo del suceso explicó al portal Teleshow que fue tal la magnitud del problema que un guardaespaldas de Luis Miguel tuvo que separarlos. Norbert Cansado, que es como se llama el agredido, afirmó que Luis Miguel estaba ebrio e interpuso una denuncia contra el autor de éxitos como Ahora te puedes marchar o Culpable o no y que los abogados de la estrella han intentado solucionar extrajudicialmente mediante el pago de una gran suma de dinero.

No es un problema reciente

La teoría del libro es que esos ruidos y sonidos que le provoca el tinnitus a El Sol de México no son ni mucho menos recientes, pues salió a la luz pública en noviembre de 2015 en el programa Suelta la sopa. Pocos días después, en una rueda de prensa, Luis Miguel lo confirmaba, razón por la cual se suspendía su gira con Alejandro Fernández.

Se le pudo ver un objeto brillante en su oído que se entendió como parte de su tratamiento, algo que él mismo explicaría en una entrevista con el periódico argentino Clarín: “Es una situación complicada, pero tienen que pensar que yo empecé a los nueve años con esta carrera: con la música, los decibelios, los conciertos…”

“Son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mucho mejor”, confesó, así como explicó si llegó a temer quedarse sordo: “No fue fácil. La vida de repente te pone pruebas y tienes que superarlas, no queda otra. Es una condición que he podido superar y que estoy controlando lo mejor posible con el apoyo de mi gente querida, de los médicos, del público, que ha sido extraordinario y me ha dado mucha fuerza. He podido rehabilitarme de una manera casi milagrosa”.