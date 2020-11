Tim Berners-Lee, el padre de la World Wide Web, lanza una startup para que recuperes el control de tus datos

“ La web siempre estuvo destinada a ser una plataforma para la creatividad, la colaboración y la invención libre, pero eso no es lo que vemos hoy . Hoy en día, la transformación empresarial se ve obstaculizada por diferentes partes de la vida administradas por diferentes silos, cada uno de los cuales se ocupa de una parte vertical de la vida, pero donde los usuarios y los equipos no pueden obtener la información al conectar esos datos”, afirma.

¿Cuántos saben de ti las manos que mueves los hilos de internet ? ¿Cuánta información estás regalando a los gigantes de la tecnología? Si has visto el documental del año, ‘The Social Dilemma’ -en español ‘El dilema de las redes’-, sabrás que los señores de Silicon Valley saben hasta tus más íntimas rutinas. Y si no la has visto, es probable que lo sepas también, ya que hablar de las brechas en la privacidad de los usuarios es un tema recurrente.

