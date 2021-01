Tildan de irresponsable final de la serie de Netflix ‘Las Aventuras de Sabrina’

Las decisiones que toma Netflix, a la hora de cancelar series de gran popularidad y audiencia, son un auténtico misterio. Estas acciones provocan que dichas tramas se vean obligadas a cerrarse de forma brusca y apresurada, o bien quedan inconclusas. Este es el caso de Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina temporada final.

El hilo conductor de esta temporada se centra en una nueva amenaza que hace de columna vertebral de todos los episodios y que, de hecho, es un ingenioso reclamo para que sigamos viendo otro capítulo más. En esta ocasión, la amenaza son los horrores arcanos (Eldritch Terrors en la versión original), unas manifestaciones de diferentes formas de sufrimiento que existen antes que el mismísimo Cielo o el Infierno. En cada episodio, Sabrina y sus aliados deberán enfrentarse a un horror diferente.

La serie reboot basada en el famoso personaje de Archie Comics cuenta la historia de la bruja adolescente, interpretada por Kiernan Shipka, y su relación con los habitantes de Greendale.

Cabe mencionar que a continuación hablaremos de lo sucedido en la cuarta temporada de ‘El mundo oculto de Sabrina’, así que prepárate para muchos spoilers.

Después de que Sabrina se divide en dos gracias al vudú brujo, todo parece estar en su lugar en el mundo de los mortales tanto como en el infierno, con una Sabrina viviendo feliz como reina del infierno y otra en la tierra. Pero la paz no dura mucho, ya que en el primer capítulo de la temporada final, Sabrina de la tierra se siente sola y perdida al estar soltera por primera vez.

Al final de la serie podemos ver el funeral de ambas Sabrinas y la tía Hilda regresa a vivir con Zelda para apoyare durante su duelo. Prudence al fin mata al padre Blackwood para que deje de causar problemas. Así parece que este es el final definitivo de Sabrina.

Pero antes de que se termine la serie podemos ver de nuevo a la protagonista. Está en El dulce porvenir, donde se encuentra con Nick quien se fue a nadar al Mar de los Dolores tras su muerte para poder acompañarla.

¿Dónde surge la polémica?

El estreno significó la mejor manera de empezar el 2021, sin embargo, la mayor parte se fue decepcionada y hay furia en redes con el desenlace que tuvo la saga.

En sus momentos finales, la resolución de la historia de su protagonista implica un elemento que ha sido duramente cuestionado por las primeras críticas publicadas en la red.

Medios como Mashable han asegurado que la serie “tiene un final horrible e irresponsable”. Otros portales se suman al respecto, ya que en Bustle.com lo tildan de “simplemente malo y equivocado”.

La serie establece que Sabrina se sienta en una habitación etiquetada como “El dulce más allá”. Pero aunque podría establecerse que su eternidad se llevará a cabo de forma solitaria, a ese lugar posteriormente llega Nick, su interés romántico.

En ese dulce más allá, Nick revela que se ahogó en la “maligna resaca” del Mar de los Dolores, estableciendo de forma implícita que tomó la decisión intencional de morir para poder estar con Sabrina. Aunque ella parece molesta durante breves segundos, Nick le recuerda que lo importante “es que estamos juntos aquí por siempre jamás”. A esa frase ella termina respondiendo un simple “eso es una ventaja”, procediendo a besarlo a continuación.

En Mashable dicho cierre fue catalogado como “un increíble error de juicio” que rememora a la polémica de 13 Reasons Why, estableciendo que todo es presentado “como un final romántico y feliz para dos adolescentes muertos”, lo que lo vuelve algo injustificable.

El portal Bustle, por su parte, puntualizó que este es “un final enrevesado, insatisfactorio y equivocado que aparentemente glorifica el suicidio por el bien de dos personajes que terminan juntos”.

En Twitter, Sabrina, se convirtió en Trending Topic y es que todos durante el viernes y sábado aprovecharon para verse los últimos capítulos. Además se muestran mensajes de rechazo al final de la serie.

Puntos de vista diferente

Aquellos que vieron el final saben que Sabrina se sacrificó para salvar a las personas atrapadas en su vacío y para terminar con el vacío que accidentalmente trajo consigo de una vez por todas, y mientras ella pudo vivir su vida en paz en la otra vida.

“Me sorprendió mucho. Creo que tenía la misma mentalidad que todos los demás, que era Sabrina no puede morir. Ella es Sabrina. No puede morir. Y luego pensé, ‘Oh, no hay más páginas. Creo que eso es todo’”, dijo Shipka a ET. “Pero es un final dramático”.

“Espero que otras personas sientan que no es el final de Sabrina, sino solo la siguiente fase de cualquier tipo de vida loca o más allá que ella pueda llevar. Todo es posible en el mundo de Sabrina”, dijo Shipka. “así que ahí es donde me siento. Espero que vuelva”.