TikTok rechaza la oferta de Microsoft y elige a Oracle como su socio en Estados Unidos | Tecnología

Microsoft informó a través de un comunicado este domingo que ByteDance les “hizo saber que no les vendería las operaciones de TikTok en Estados Unidos”. Walmart había planeado asociarse con la empresa fundada por Bill Gates en el acuerdo comercial. La tecnológica sostuvo en el blog que “habría realizado cambios significativos para garantizar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación”. Trump justificó la prohibición de la app , que debería entrar en vigor el 20 de septiembre, por la captura de “grandes cantidades de información de sus usuarios”. La única manera de que no fuerce su cierre es que pase a manos de una empresa estadounidense.

