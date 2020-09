TikTok no será vendido a Microsoft, Oracle tiene ahora vía libre

Microsoft dijo este domingo que su oferta para comprar las actividades de la aplicación de videos TikTok en Estados Unidos fue rechazada por ByteDance, propietaria china de la plataforma, lo que deja la vía abierta al gigante californiano Oracle para llegar a un acuerdo.

Según los diarios The Wall Street Journal y The New York Times, que citan fuentes cercanas a la negociación, Oracle ganó la batalla de ofertas, aunque la compañía no confirmó inmediatamente este resultado a la AFP.

“ByteDance nos hizo saber hoy que no venderá las operaciones estadounidenses de TikTok a Microsoft. Estamos convencidos de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, a la vez que se protegían los intereses de la seguridad nacional”, informó Microsoft en un comunicado la noche del domingo.

El grupo estadounidense había indicado a comienzos de agosto su interés en comprar las operaciones en Estados Unidos de TikTok, que está bajo amenaza de ser prohibida oficialmente en el país.

El presidente Donald Trump, quien acusa sin pruebas desde hace meses a la popular red social de supuesto espionaje a beneficio de China, firmó decretos para forzar a ByteDance a vender rápidamente las actividades de TikTok en suelo estadounidense.

Trump también exigió que una parte importante de cualquier eventual transacción fuera a parar al Tesoro estadounidense, lo que generó una cascada de críticas.

Si un acuerdo de compra-venta no es alcanzado antes del 20 de septiembre, la plataforma deberá cerrar en Estados Unidos.

La aplicación presentó en tanto una demanda contra el gobierno estadounidense ante esa medida.

“Nosotros habríamos hecho cambios significativos para asegurar que el servicio cumpliera los estándares más elevados en materia de seguridad, de respeto a la vida privada y de lucha contra la desinformación”, expresó Microsoft.

A fines de agosto, el grupo de tiendas Walmart confirmó que se había aliado con Microsoft en las negociaciones para adquirir la plataforma en la que se comparten videos cortos, generalmente de corte humorístico o musical.

La alianza de los dos gigantes estadounidenses no fue, sin embargo, suficiente.

“Pensamos que Microsoft quería comprar TikTok únicamente con su algoritmo principal, una condición en la que el gobierno chino y ByteDance no querían ceder”, aseguró en una nota Daniel Ives, analista de Wedbush Securites.

“Y ante la necesidad de obtener luz verde de Pekín tras los cambios en las reglas de exportación hace unas semanas, los días de TikTok en Estados Unidos pueden estar contados” siguió.

A fines de agosto, el ministerio chino de Comercio enmendó su lista de tecnologías con limitaciones o prohibiciones de exportación, que incluye ahora tecnologías de inteligencia artificial como las que han hecho exitosa a TikTok, en la cual se muestran videos a los usuarios más en función de sus gustos que de sus contactos.

Según Ives, incluso si se alcanzara un acuerdo entre Oracle y TikTok, es poco probable que el mismo prevea una compra de la red social china o una cesión de sus actividades en Estados Unidos.

“Oracle podría ser un socio tecnológico”, añadió el experto.

En agosto, la aplicación superó las 2 mil millones de descargas en el mundo y afirma estar presente en más de 200 países. En Estados Unidos, la red social reivindica tener 100 millones de usuarios mensuales.

Washington también ha acusado a otras empresas tecnológicas chinas, como Huawei, de pasar información y de trabajar de acuerdo a los intereses del Partido Comunista Chino.

La guerra por TikTok llega en el marco de un deterioro más amplio de las relaciones entre las dos principales economías mundiales desde hace meses, con Estados Unidos y China lanzándose duras recriminaciones en el campo comercial, de los derechos humanos o por la pandemia del coronavirus.





