TikTok demanda al Gobierno de Trump

TikTok , la plataforma propiedad de ByteDance más popular del mundo, vuelve a ocupar portadas. Tras el anuncio por parte de la Administración de Donald Trump de que la empresa china no podrá seguir presente en Estados Unidos a partir de mediados de septiembre a no ser que sea comprada por una compañía “muy estadounidense”, la app ha respondido demandando al Gobierno de EE. UU .

