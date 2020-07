TikTok dejará de operar en Hong Kong tras la nueva ley de seguridad nacional que les obliga a colaborar con la Policía

Asimismo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, indicó que Washington se está planteando restringir el acceso de sus ciudadanos a esta aplicación . El consejero delegado de la división china de ByteDance, Zhang Nan, afirmó hoy que la versión local de TikTok, Douyin, seguirá funcionando para los usuarios hongkoneses. A pesar de que no está disponible en las tiendas de aplicaciones en Hong Kong y de que ByteDance no tiene planes por el momento de hacer que lo esté, hay usuarios hongkoneses que la descargan desde la China continental y la utilizan.

You May Also Like