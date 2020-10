TikTok busca bloquear segunda ronda de restricciones de Estados Unidos

EU sostiene que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional porque su propietaria, ByteDance Ltd., ubicada en Pekín, le da al Gobierno chino acceso a datos personales de millones de estadounidenses. El presidente Donald Trump ha exigido que ByteDance encuentre un comprador estadounidense para TikTok, y la compañía está buscando la aprobación de EE.UU. para un acuerdo de venta de participación en la aplicación a Oracle Corp. y Walmart Inc.

