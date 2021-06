Tigo incrementa sus inversiones en Panamá

“El mercado panameño y en particular su consumidor de telecomunicaciones es uno de los más exigentes dentro el territorio de América Latina. El uso de las herramientas de telecomunicaciones se ha duplicado durante el último año bajo el contexto de la pandemia. Nuestro desafío es la expansión de nuestras autopistas digitales, por un lado, para que la experiencia del cliente sea siempre la mejor y también para llegar con nuevas coberturas de Tigo a lugares donde no existe el acceso a las autopistas digitales”, resaltó Benítez.

You May Also Like