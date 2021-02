Tigo, aliado del Torneo Nacional Free Fire Centroamérica que organiza LVP

LVP (Liga de Videojuegos Profesional) es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de eSports en lengua hispana. A través de sus sedes de Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y México, LVP tiene presencia en más de 30 países. Organiza las competiciones nacionales más prestigiosas (como la Superliga en España o la Liga Master Flow en Argentina) y grandes torneos internacionales, cuenta con plataformas de competición online (ArenaGG), gestiona eventos para terceros (como la eLaLiga Santander para LaLiga y Electronic Arts) y distribuye en castellano eventos mundiales como el League of Legends European Championship (c). Parte del Grupo MEDIAPRO, LVP proporciona además servicios de producción de eventos, publicidad y producción audiovisual, cubriendo todos los aspectos del ecosistema de los eSports.

