“Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto”, añadió Santos, que dejó claro cuáles habían sido las palabras de Cristiano: “Ronaldo respondió ‘debes tener mucha prisa para que me vaya” .

El ‘7’ explicó que sus palabras iban dirigidas a un rival que le estaba apremiando para que dejara el campo más rápido. “El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad”, aseguró.

“ Tienes una prisa de cojones por quitarme , no me jodas”, pareció decir el portugués en dirección a su seleccionador, Fernando Santos, cuando hacía su camino al banquillo, recogieron el medio portugués CMTV, algo que desmintió tras el partido.

