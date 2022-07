¿Tienes problemas con la conexión WiFi en casa? Prueba a limpiar el router

Una vez que termines este proceso, el router estará completamente limpio y se podrán volver a conectar todos los cables para usarse de nuevo. Puede que la razón por la que inicies esta limpieza se deba a que la señal WiFi ya no es la misma que al principio, sin embargo, si con esto no consigues arreglarlo, es recomendable acudir a un profesional.

Una vez que se haya encontrado, se debe buscar un lugar de la casa en la que no se acumule mucha suciedad, que no tenga demasiada humedad y que no tenga contacto directo con la luz del Sol ni con el calor de otros electrodomésticos. Allí, asegúrate que el router está completamente desconectado.

Aunque estos dispositivos no siempre tienen una misma disposición de sus partes, el primer paso sería localizar dónde se encuentra su rejilla de ventilación. Esta puede estar en la parte delantera, a lo largo de todo el router o en la parte trasera. Se trata de agujeros o rayas que permiten que el aparato no se sobrecaliente.

El router es uno de los dispositivos esenciales en casi cualquier hogar en la actualidad porque, gracias a ello, los miembros de la familia pueden disfrutar de conexión WiFi. No obstante, son muchos los que no le dan la limpieza que este aparato tecnológico necesita para que siga funcionando como el primer día.

