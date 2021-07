¿Tienes insomnio? Cómo evitar los daños para la salud de un sueño deficiente

Como recoge Infosalus , las personas más jóvenes, las mujeres, aquellas que no padecían obesidad, las que tenían una mejor situación económica, quienes consumían más verdura y fruta, quienes tenían menos sedentarismo, quienes no consumían tabaco, las personas que no bebían alcohol y quienes practicaban más deporte tenían una puntuación del sueño más saludable.

No cabe duda de que la calidad del sueño de un gran porcentaje de la población se ha deteriorado a lo largo de estos meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Pero, ¿cuáles pueden ser los efectos de una falta de higiene del sueño? Un estudio reciente publicado en la revista ‘British Journal of Sports Medicine’ ha evidenciado que la inactividad física y la falta de sueño se asocian de forma independiente a un incremento del riesgo de muerte y/o enfermedad cardiovascular o cáncer.

