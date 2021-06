“Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien. ¿Dónde está la p*** presión?”

“¿Es eso presión, realmente? ¿No es presión cuando no tienes comida que llevar a la mesa? ¿Cuando tienes que alimentar a tu familia y no tienes un trabajo? ¿Cuando sufres una lesión que te cambia la vida? ¿Eso no es más presión?”, se pregunta el exnúmero 1 en una entrevista en ‘The Times’, para rematar con un mensaje directo a la tenista. “Tienes 23 años, estás sana y tu familia está bien. ¿Dónde está la puta presión?”, se pregunta Becker.

