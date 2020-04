“Tienen que estar encerrados los contagiados y los que contagian, los demás, a la calle y a trabajar”

El juego de Javier Clemente con la selección española se caracterizó por el uso de más defensas y jugadores de atrás que atacantes. El técnico vasco siempre fue de jugar encerrados, pero irónicamente está en contra del encierro en un asunto tan serio como la expansión del coronavirus.

En twitter, el de Barakaldo ha dado su particular análisis de la situación. Considera impensable que se esté tanto tiempo encerrado y culpa directamente a los políticos de no hacer una buena gestión de la situación.

“Seguir viendo tv estos días sigue siendo preocupante. No se sabe si vamos a estar 1 mes o 1 año encerrados, según a quien escuches . Y como no somos médicos es difícil saber lo que quieren decir, de todas formas ánimo no dan para nada y ya no digo cuando hablan políticos“, se lamenta el exjugador y exentrenador.

Para Clemente no hay una solución sencilla, pero ve contradicciones acerca de los que se consideran sanos y los que no. “Después de lo que oímos tanto de Sanidad como de Economía, la conclusión a la que llego con mis pocos conocimientos es que para que la economía vaya bien hay que ir a trabajar. ¿Y quienes van? Pues los que están sanos. Ya me gustaría saber para qué está la gente sana en casa”, se pregunta.

En este sentido, Clemente dice que “en casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian”, pero “los demás a la calle y a trabajar y así habrá menos problemas”. “Lo que debe ser difícil es saber hacer esto y entonces todos encerrados, mal de muchos consuelo de tontos”, se lamenta.

Por último, en este peculiar análisis de la situación, Clemente finaliza apuntando a los políticos. “He visto una entrevista de un político diciendo porque no se han comprado hace tiempo mascarillas, trajes, test, respiradores, etc. Pues muy fácil: porque estamos tiesos, no hay money. Si no hubiera habido tanta chorizada precisamente de algunos políticos ahora habría para todo”, apuntala.