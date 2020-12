¡Tienen las horas (de rebaja) contadas! Cómo conseguir los Airpods Pro a mejor precio en los Apple Days de Mediamarkt

Entre las características más interesantes que pueden destacarse de los Airpods Pro está el hecho de que sean auriculares bluetooth de botón, cuyo diseño a medida se ajusta perfectamente a la forma de la oreja. Además, no hay que preocuparse de que puedan caerse por ser grandes o pequeños, ya que los hay de tres tamaños para que todos los usuarios puedan dar con las almohadillas que mejor se adaptan a sus necesidades . Pero, más allá del cuidado diseño ergonómico con el que han sido concebidos, los cascos de Apple cuentan con unas garantías técnicas que consiguen que su relación calidad precio no sea desproporcionada: cuentan con u na autonomía de hasta 24 horas con la ayuda del estuche de carga , tienen cancelación activa de ruido, detectan el sonido externo gracias a un micrófono orientado hacia fuera y emiten una señal antirruido de la misma amplitud que el sonido externo, que consigue anularlo antes de que lo oigas.

You May Also Like