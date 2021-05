“Tiene todo el derecho del mundo a contar su historia”

No obstante, Zahara ha dejado claro que esta pandemia “ha jodido bien al sector” y va a costar recuperar la normalidad de hace año y medio -“yo, con poder tocar y que el público esté aunque sea sentado sin moverse, ya me da la vida: ojalá la gira del disco para este año se pueda realizar “, ha pedido-.

Puta es el resultado también del confinamiento -además de muchas sesiones de terapia, tal y como ha remarcado la cantante-. “Lo he pasado fatal y el disco es el resultado de sesiones de terapia que desembocan en un hundimiento total con la pandemia. En mi intento de sobrevivir he escrito estas canciones”, ha resaltado.

La reivindicación de este trabajo parte también de la base de que “hay machismo en todos los sitios” y Zahara ha hecho hincapié en que el uso del lenguaje inclusivo puede ayudar a combatirlo. “Lo que no nombras no existe y hay veces que se ataca a las feministas por ‘perder el tiempo por cosas tan nimias como el lenguaje’. Pero creo que hay que luchar por que se cambie el lenguaje y utilizar uno que incluya a todas las personas , hay que intentarlo”, ha reconocido.

“Yo defiendo que ni una cosa ni la otra: ahora parece que lo contrario de puta es ser buenísima persona, y no. De hecho, una mujer puede haber sido maltratada y también mala persona , porque si los traumas por esos malos tratos no se gestionan bien, se puede acabar haciendo daño a otras personas por proyección de lo vivido”, ha explicado la cantante andaluza.

“He contado mi historia por un acto egoísta, de necesidad, que me ha llevado a sanarme, sobre todo cuando otras mujeres me han dicho que se han sentido como yo. Creo que Rocío Carrasco se siente mejor después de haber contado su historia y, si encima ha hecho sentir mejor a otras mujeres, que venga alguien y me cuente el lado negativo de esto”, ha afirmado.

