“Tiene que ir a la cárcel con todos sus secuaces”

Maradona no quiso dejar títere con cabeza y también rajó del presidente de la FIFA, quien admitió que “le ha decepcionado”, precisamente por el reconocimiento que la organización le ha otorgado al propio Macri. “Hablé una cosa con Infantino y me decepcionó. Yo veo que le dan un premio a Macri. ¿Un premio a qué? Una patada en el culo hay que darle “, comentó.

