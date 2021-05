¿Tiene la UE una política exterior fallida?

En el lado de Netanyahu, Alemania o Hungría son dos de las voces más relevantes. En el de Palestina, por ejemplo, se sitúa Irlanda. No hay unidad en torno a lo que ha sucedido en las últimas semanas en Gaza , y por supuesto no se ha valorado la posibilidad de imponer sanciones. De hecho, el Consejo no fue capaz de firmar una declaración conjunta porque es necesaria la unanimidad y el Gobierno húngaro se posicionó en contra.

Esto fue entendido por todos como una maniobra machista , y el desplazamiento de la presidenta despertó todo tipo de críticas, no solo hacia Turquía, sino también hacia Michel, quien aceptó sin réplica el ‘reparto’ de asientos. De hecho, tuvo que dar explicaciones en el Parlamento Europeo, donde asumió los reproches. Von der Leyen fue mucho más dura y aseguró que lo sucedido en Ankara no hubiera pasado si ella “no fuese una mujer” . Al mismo tiempo, llamó a dar voz “a todas las mujeres” que pasan por situaciones como esa.

