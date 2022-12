¿Tiene derecho el imputado a mentir?

La exprocuradora Gómez explica esta situación así: “En derecho práctico, si al imputado le preguntan si estuvo en el lugar de los hechos y contesta que no, está mintiendo. Sin embargo, esa mentira es penalmente irrelevante, pues él no estaba obligado a incriminarse. Es la investigación la que debe colocarlo en posición de defenderse de los cargos que se le logren acreditar”, señaló la exprocuradora.

La exprocuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, considera que el debate sobre si “el derecho a no autoincriminarse” implica un derecho a mentir no es un debate nuevo ni desapasionado.”

Para Cedeño, lo fundamental es que el imputado no está bajo juramento, por lo tanto, no tiene la obligación de decir la verdad. Además, es fundamental entender que su declaración es parte de su estrategia de defensa, y “en su medio de defensa, actuaba libre de apremio y juramento, es decir tiene libertad de poder expresarse”.

