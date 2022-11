Tiene 95 años y ganó un Latin Grammy: la emotiva premiación de Ángela Álvarez

“Los chicos que están nominados conmigo son jóvenes, pueden seguir luchando. Si pierden ahora, pueden volver a probar porque aún les queda mucho . Pero yo ya no puedo volver a probar otra vez… ¡Si me faltan cinco años para cumplir los 100! ”, dijo en entrevista con El Mundo.

En 2016, cuando Ángela tenía 89 años, su nieto le propuso lanzar un disco con algunas de sus canciones. Ella, dubitativa, no quería aceptar al principio, pero aceptó porque no perdía intentando cumplir el sueño de su vida .

