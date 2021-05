¡tiene 53.000 valoraciones en Amazon!

El ácido hialurónico, con permiso de la niacinamida y el retinol, es uno de los ingredientes cosméticos más buscados del 2021. Sobre todo, entre aquellos que buscan tratamientos anti aging con los que poner freno a la aparición prematura de arrugas , manchas y surcos mediante fórmulas naturales que nos alejen del bisturí. Y, la verdad, no es de extrañar, pues posee la capacidad de atraer y retener moléculas de agua en nuestra piel asegurando una hidratación profunda y duradera. Así, no es extraño verlo presente en numerosos productos de dermoestética, aunque han encontrado el mejor aliado en los sérums . Aunque, todo sea dicho, no todos triunfan igual entre los usuarios…

