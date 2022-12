tiene 18 años y es internacional español

Aunque siempre ha jugado como defensa, en Merseyside maravilla como pivote defensivo . No es para menos, pues desde su llegada se ha colado entre algunos nombres importantes en la historia del Liverpool y la Premier y ha batido varias marcas: es el jugador no británico más joven en debutar con los ‘reds’ en liga y el futbolista más joven en estrenarse en Champions con el conjunto inglés, ambas con 17 años, 10 meses y pocos días.

You May Also Like