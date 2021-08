Tiendas diferentes, pagos, marcas blancas, segunda mano… así cambiará todo tras la revolución de la pandemia

Tendremos más información sobre el origen de lo que compramos, la sostenibilidad o no de la compañía. También toda una capa de experiencia digital adecuada a los diferentes perfiles de compradores, los que se quieren cuidar tendrán una capa donde lo más importante será la información nutricional, los que les guste cocinar no llegarán con lista de la compra, llegarán con sus platos. El supermercado te guiará, y te recordará tus comprar personalizadas, todo lo que ya puede ocurrir en el entorno digital, ocurrirá, aumentado en el entorno real.

Se va a dar la vuelta a los motivos de compra de cada canal, antes por comodidad comprábamos debajo de casa y la experiencia digital nos orientaba para comprar productos on line. Hemos descubierto que la comodidad está on line, y en cuanto la tecnología se encuentre en la tienda, volveremos a las tiendas físicas a dejar que las marcas nos seduzcan con una experiencia física y digital, phygital. Para las cosas que nos importen de verdad volveremos a la tienda física a vivir una experiencia de compra ilusionante.

