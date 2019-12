Tiendas caras se reinventan: Ahora ofrecen experiencias

En cierto sentido, las tiendas caras son igual que cualquier otro negocio pequeño que ahora debe competir con las ventas por internet. Pero ya no son tan exclusivos como cuando los ricos no tenían otra opción que acudir a ellos para adquirir artículos de lujo. Y les cuesta mucho atraer al sector de los 20 a los 40 años que tiene los medios para comprar cosas caras pero prefiere pagar lo menos posible.

“El consumidor manda. Y puede comprar marcas de lujo en distintos sitios”, dice Steve Sadove, ex CEO y presidente de Saks Fifth Avenue, hoy asesor de MasterCard.

You May Also Like