tiempos de 30 minutos, cambios ilimitados, expulsiones temporales…

También inspirados en otras disciplinas, como el waterpolo, los responsables de la FIFA han pensado en expulsiones temporales y no permanentes. En la Future of Football Cup se ha ensayado con exclusiones de cinco minutos para jugadores que cometan faltas fuertes merecedoras de tarjeta amarilla pero no lo suficientemente graves como para una roja.

Ahora la FIFA quiere implementar toda una revolución que puede acabar con lo que se entiende como el fútbol actual. Para ello, ha usado un torneo cuyo nombre no puede ser más elocuente: Future of Football .

