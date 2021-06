Tiempo para depurar los créditos y lograr acuerdos

Arturo Carvajal prevé que luego de este tiempo de negociación, se reflejará la verdadera cantidad de créditos que están en mora en el sistema y cuáles se podrán recuperar y cuáles no. Pues hasta ahora no se reflejaba la realidad de la cantidad de días en mora y el posible incumplimiento.

Sostiene que en este último año, debido a la crítica situación económica derivada de las medidas por la pandemia que generó la suspensión de contratos, pérdida del empleo o reducción de la jornada laboral, se produjo una peligrosa “cultura de no pago”, que ahora le puede pasar factura tanto al sistema financiero como a los deudores, si no entienden la necesidad urgente de ponerse al día y lograr nuevos acuerdos para cumplir con sus compromisos.

