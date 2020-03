Tiempo de coronavirus | La Prensa Panamá

La conciencia ciudadana y la prevención son fundamentales para contener la epidemia galopando en pandemia. +Desarrollar buenos hábitos higiénicos de forma permanente y regular. +Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para prevenir la propagación del coronavirus, hay que: *lavarse las manos con regularidad (con agua y jabòn);*cubrir la boca y la nariz cuando se tose o estornuda; *evitar el contacto con personas que tengan síntomas de problemas respiratorios, *evitar el contacto sin protección con animales salvajes o de granja.*No estar tocándose la cara. Para personas no infestadas, no es recomendable el uso de cubrebocas, porque existe la tendencia, al portarlo, tocarse más el rostro. *Si a la persona se le ha diagnosticado ser portador del virus, sí es preferible el uso del cubrebocas. *Se trasmite por las gotas o secreciones (cuando se tose o se estornuda) que pueden caer en superficies, como mesas y sillas, y ser recogidas por las manos, y llevadas a la nariz, ojos y boca, por donde ingresa el virus al organismo. Si enferma, no salir de casa, reposar y seguir el tratamiento.

You May Also Like